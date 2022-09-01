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عبدالله باتيلي مبعوثاً أممياً بليبيا

Lebanon 24
01-09-2022 | 03:00
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بعد الجدل والخلافات التي أحاطت باسمه، سلم الأمين العام لللأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، رسالة يوم الثلاثاء، بقراره تعيين الديبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي ممثلا خاصا له، ورئيسا للبعثة الأممية في ليبيا (انسمل).
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ومن المنتظر، أن يتم الإعلان رسمياً عن هذا التعيين، خلال اجتماع مرتقب في وقت لاحق اليوم في مجلس الأمن.

أتى هذا القرار على الرغم من معارضة حكومة عبد احميد دبيبة لتعيينه بحجة أنه قليل الخبرة.
 
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