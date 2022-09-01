عروس داعش ثانية.. تفاصيل تورّط المخابرات الكندية بتهريبها

لا تلبث "شميمة بيغوم"، أو "عروس داعش"، وهي الفتاة البريطانية التي سافرت إلى سوريا قبل سنوات والتحقت بالتنظيم الإرهابي، أن تغيب عن الأنظار حتى تعود مجدداً بملفات أعقد.

فقد ظهرت إلى العلن تفاصيل جديدة تورّط أجهزة المخابرات الكندية بقضية تهريب بيغوم، حين كانت في الخامسة عشرة من عمرها إلى سوريا للانضمام لداعش برفقة اثنتين من صديقاتها، وذلك وفقاً لما نقله تقرير لصحيفة "الغارديان".

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