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عربي-دولي

تايوان تعلن إسقاط طائرة مسيرة "مجهولة"

Lebanon 24
01-09-2022 | 16:30
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أفادت وزارة الدفاع التايوانية، بإسقاط طائرة مسيرة مجهولة في منطقة كينمين، حسب ما ذكرته وسائل إعلام.

وشهدت تايوان عددا قياسيا من الطلعات الجوية العسكرية الصينية خلال شهر أغسطس الماضي، حيث دخلت أكثر من 440 طائرة حربية صينية منطقة الدفاع الجوي التايواني.
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وارتفعت عمليات التوغل الصيني في منطقة الدفاع الجوي التايواني (ADIZ) ، حيث أجرت بكين مناورات عسكرية غير مسبوقة احتجاجا على الزيارات التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وسياسيون آخرون إلى تايوان.

وينتقد الحزب الشيوعي الصيني أي عمل دبلوماسي من شأنه إضفاء الشرعية على تايوان، ورد بغضب متزايد على زيارات المسؤولين والسياسيين الغربيين لهذه الجزيرة.

ولمدة أسبوع بعد زيارة بيلوسي في أوائل أغسطس، أرسلت الصين سفنا حربية وصواريخ وطائرات مقاتلة في المياه والسماء حول تايوان، وهي أكبر مناورات وأكثرها عدوانية منذ منتصف التسعينيات.
 
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