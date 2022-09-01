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عربي-دولي

الصين تعود للإغلاقات.. إصابات "مقلقة" وضربة قوية للاقتصاد

Lebanon 24
01-09-2022 | 03:14
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أعلنت مدينة تشنغدو الصينية فرض إغلاقا شاملا على مستوى المدينة، مساء الأربعاء، مما يؤدي إلى حجز 21 مليون شخص في منازلهم وإغلاق الشركات.

وسجلت المدينة 166 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى رقم يسجل منذ تفشي الوباء في 2020، الأمر الذي دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة، هنا أبرزها:
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وصدرت أوامر لجميع المقيمين في عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين بالبقاء في منازلهم اعتبارا من الساعة 6 مساء، الخميس، والخروج فقط لإجراء فحص كوفيد الإلزامي.

يمكن للأسر إرسال شخص واحد للتسوق من البقالة مرة واحدة يوميا مع اختبار سلبي، ويخضع السكان الذين لديهم طلبات طارئة مثل البحث عن طبيب لموافقة لجنة الحي.

تم إغلاق جميع الشركات باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات والمستشفيات. كما تم تعليق تناول الطعام في المطعم، مع السماح فقط لأخذ الوجبات إلى المنزل.
وتعد الصين واحدة من آخر الأماكن في العالم التي لا تزال تفرض إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا، حيث تعتمد على المراقبة الرقمية الشاملة، والفحوصات الجماعية، والحجر الصحي الشامل، والإغلاق المفاجئ.

واجهت هذه الاستراتيجية تحديات متزايدة من متحور أوميكرون شديد العدوى، حيث تخضع مساحات كبيرة من البلاد لعمليات الإغلاق المتداول والاختبار اليومي.
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