أوكرانيا تتهم روسيا بقصف "إنرغودار".. زابوريجيا في خطر

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اتهمت أوكرانيا، الخميس، روسيا بقصف مدينة إنرغودار التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية قبل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال رئيس بلدية هذه المدينة من منفاه دميترو أورلوف على تطبيق تلغرام إنه منذ الصباح الباكر "يضرب (الروس) إنرغودار بواسطة قذائف الهاون وأسلحة رشاشة ويقصفونها بصواريخ"، مرفقًا المنشور بصور تُظهر مبانيَ متضررة وأعمدة دخان أسود.ويأتي ذلك الاتهام بعد أنباء عن قصف روسيا لمدينة تقع قرب محطة زابوريجيا النووية، وفقا للسلطات الأوكرانية.وقال مسؤول إدارة نيكوبول الواقعة قبالة إنرغودار على الضفة المقابلة لنهر دينبر، عبر تلغرام: "الجيش الروسي يقصف إنرغودار. الوضع خطير بسبب هذه الاستفزازات".