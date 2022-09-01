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عربي-دولي

موسكو تهاجم كييف.. ماذا في الاسباب؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 03:29
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اتّهم الجيش الروسي، الخميس، القوات الأوكرانية بإرسال فريق من "المخرّبين" إلى قرب محطة زابوريجيا النووية، في اليوم الذي يجري فيه فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى المنشأة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نحو الساعة السادسة (الثالثة بتوقيت غرينتش)، نزلت مجموعتَي مخرّبين من الجيش الأوكراني، يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصًا، من على متن 7 قوارب.. على بعد 3 كيلومترات نحو شمال شرق محطة زابوريجيا النووية".
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وأضافت الوزارة أنها اتّخذت "تدابير للقضاء على العدو".
وجاء البيان الروسي بعد أن اتهمت أوكرانيا، الخميس، روسيا بقصف مدينة إنرغودار التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية قبل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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