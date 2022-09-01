"هجوم مكثف" على شمال إقليم تيغراي

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اتهمت جبهة تحرير تيغراي القوات الإثيوبية والإريترية، الخميس، بشن "هجوم مكثف" من 4 محاور في شمال غرب تيغراي.وجاء إعلان الهجوم المكثف على شمال تيغراي، في تغريدة على "تويتر"، نشرها المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، غيتاتشو رضا.يأتي ذلك بعد أن استهدفت غارة جوية مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ليل الثلاثاء، حسبما أعلنت جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على الإقليم ومسؤول في مستشفى محلي.