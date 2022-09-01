Advertisement

عربي-دولي

"هجوم مكثف" على شمال إقليم تيغراي

Lebanon 24
01-09-2022 | 03:35
A-
A+
Doc-P-986371-637976256722174253.jpg
Doc-P-986371-637976256722174253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتهمت جبهة تحرير تيغراي القوات الإثيوبية والإريترية، الخميس، بشن "هجوم مكثف" من 4 محاور في شمال غرب تيغراي.

وجاء إعلان الهجوم المكثف على شمال تيغراي، في تغريدة على "تويتر"، نشرها المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، غيتاتشو رضا.
Advertisement

يأتي ذلك بعد أن استهدفت غارة جوية مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، ليل الثلاثاء، حسبما أعلنت جبهة تحرير تيغراي التي تسيطر على الإقليم ومسؤول في مستشفى محلي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:30 | 2022-09-01
04:25 | 2022-09-01
04:00 | 2022-09-01
03:29 | 2022-09-01
03:14 | 2022-09-01
03:00 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website