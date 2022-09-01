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إقتصاد

إغلاق شامل جديد في الصين... والعين على الإقتصاد

Lebanon 24
01-09-2022 | 04:25
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فرضت مدينة تشنغدو الصينية إغلاقاً شاملاً على مستوى المدينة، بعدما سجلت 166 إصابة جديدة بكورونا، وهو أعلى رقم يسجل منذ تفشي الوباء في 2020.

ويؤدي هذا الإغلاق إلى حجز 21 مليون شخص في منازلهم وإغلاق الشركات بالتزامن مع إجراءات صارمة اتخذتها السلطات، وأبرزها:
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- صدرت أوامر لجميع المقيمين في عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين بالبقاء في منازلهم اعتبارا من الساعة 6 مساء الخميس، والخروج فقط لإجراء فحص كوفيد الإلزامي.
- يمكن للأسر إرسال شخص واحد للتسوق من البقالة مرة واحدة يوميا مع اختبار سلبي، ويخضع السكان الذين لديهم طلبات طارئة مثل البحث عن طبيب لموافقة لجنة الحي.
- تم إغلاق جميع الشركات باستثناء محلات السوبر ماركت والصيدليات والمستشفيات. كما تم تعليق تناول الطعام في المطعم، مع السماح فقط لأخذ الوجبات إلى المنزل.

وتعد الصين واحدة من آخر الأماكن في العالم التي لا تزال تفرض إجراءات صارمة ضد فيروس كورونا، حيث تعتمد على المراقبة الرقمية الشاملة، والفحوصات الجماعية، والحجر الصحي الشامل، والإغلاق المفاجئ.

وقد واجهت هذه الاستراتيجية تحديات متزايدة من متحور أوميكرون شديد العدوى، حيث تخضع مساحات كبيرة من البلاد لعمليات الإغلاق المتداول والاختبار اليومي، ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير كبير على على الاقتصاد المتباطئ أصلاً.

إذ سجلت بطالة الشباب في الصين رقماً قياسياً حيث تم تسجيل عاطل عن العمل واحد من بين كل 5 شبان في تموز الفائت.
المصدر: سكاي نيوز عربية

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