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عربي-دولي

بمشاركة دولة عربية... إنطلاق تدريبات عسكرية روسية- صينية

Lebanon 24
01-09-2022 | 04:30
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بدأت روسيا تدريبات عسكرية تستمر أسبوعاً بمشاركة قوات من الصين ودول أخرى في استعراض للتعاون العسكري المتزايد بين موسكو وبكين، وسط توترات بينهما وبين واشنطن.

تهدف المناورات أيضاً إلى إثبات أن لدى موسكو القوة العسكرية الكافية لإجراء تدريبات مكثفة، رغم مشاركة قواتها في عملية عسكرية في أوكرانيا.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إن مناورة فوستوك 2022 (شرق 2022) ستستمر حتى 7 أيلول في 7 ميادين رماية في أقصى الشرق الروسي وفي بحر اليابان، وسيشارك فيها ما يزيد على 50 ألف جندي وأكثر من 5000 وحدة أسلحة، منها 140 طائرة و60 سفينة حربية.

ويشرف رئيس الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف شخصياً على التدريبات التي ستشارك فيها قوات من عدة جمهوريات سوفيتية سابقة، ومن الصين والهند ولاوس ومنغوليا ونيكاراغوا وسوريا.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه في إطار المناورات ستمارس البحريتان الروسية والصينية في بحر اليابان "تدريبا مشتركا لحماية الاتصالات البحرية، ومناطق النشاط الاقتصادي البحري، ولدعم القوات البرية في المناطق الساحلية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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