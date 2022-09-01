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لافروف: روسيا تفعل كل شيء كي تعمل محطة زابوريجيا بأمان

Lebanon 24
01-09-2022 | 06:00
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان تشغيل محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية بأمان.

وقال لافروف في تصريح له من موسكو: "نبذل قصارى جهدنا لضمان أن تكون هذه المحطة آمنة وأن تعمل بأمان، ولكي تنفذ البعثة هناك جميع خططها".

ولفت الى أن بلاده تتوقع تقييماً موضوعياً من بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوضع في المحطة.

وأضاف لافروف: "ننتظر الموضوعية على الرغم من أن جميع الأشخاص الآخرين الذين شاركوا بطريقة أو بأخرى في هذه الزيارة، من الواضح أنهم لا يريدون أن تتوصل بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى استنتاجات موضوعية".

وأفادت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، بأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية انطلقت نحو محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

واتهمت أوكرانيا، اليوم الخميس، روسيا بقصف مدينة إنرغودار التي تقع فيها محطة زابوريجيا النووية، قبل زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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يذكر أن القوات الروسية استولت في آذار على المحطة التي تعرضت لإطلاق نار متكرر في الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف من حدوث كارثة نووية.

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