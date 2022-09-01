الحكم على زوجة رئيس وزراء سابق في هذا البلد بالسجن 10 سنوات... ما السبب؟

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حكمت محكمة ماليزية على روسماه منصور، زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة تلقي رشاوى خلال ولاية زوجها، وذلك بعد أيام فقط من سجن زوجها بتهمة الفساد.وأدانت المحكمة روسماه في ثلاث تهم بطلب رشاوى وتلقي 6.5 مليون رينغيت (حوالي 1.5 مليون دولار) بين عامي 2016 و2017، لمساعدة شركة في تأمين فوزها بمشروع توفير ألواح الطاقة الشمسية للمدارس في جزيرة بورنيو.ومن المتوقع أن تظل خارج السجن بكفالة لحين استئنافها على الحكم أمام محاكم أعلى درجة.