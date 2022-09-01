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محاولة اغتيال سكرتير حزب الأمة بوابل من الرصاص في السودان

Lebanon 24
01-09-2022 | 07:00
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أعلنت الأمانة العامة لحزب "الأمة" القومي بولاية غرب دارفور، عن نجاة سكرتيرها عبد الرسول عبد الواحد من محاولة اغتيال.

وأوضح الحزب في بيان له، أن عبد الواحد تعرض لإطلاق وابل من الرصاص في منزله، مساء أمس من جهات مجهولة، كانت تراقب منزله بمدينة الجنينة وتتربص به.

وبحسب البيان، فإن هذا الحادث له ارتباط وثيق بمناهضة حزب الأمة القومي لعمليات الفساد الممنهج، الذي تمارسه جهات محسوبه على حكومة الولاية.

وطالب البيان بالتحقيق الفوري في هذا الحادث، وكشف الجناة الذين يقفون خلفه. كما حمّل البيان "حكومة الولاية المسؤولية الكاملة عن سلامة القيادي عبد الرسول عبدالواحد وكل منسوبي حزب الأمة بالولاية".

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