إغلاق أحد المفاعلات في محطة زابوريجيا النووية جراء عمليات قصف

أعلنت الشركة المشرفة على محطات الطاقة النووية في أوكرانيا، أن قصف القوات الروسية أدى إلى إغلاق أحد المفاعلات في محطة زابوريجيا، في وقت ينتظر وصول فريق تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع.

وأوضحت الشركة في بيان لها نشرته على تطبيق "تيليغرام" أنه قرابة الساعة 01.57 ت غ، وإثر إطلاق "قذيفة هاون على موقع محطة زابوريجيا، تم تشغيل نظام الطوارئ وأوقفت الوحدة رقم 5".

من ناحية أخرى، قال متحدث إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية، تنتظر عند نقطة تفتيش أوكرانية، بعدما تجدد القصف حول المحطة، مؤكداً أن البعثة عازمة على الوصول للمحطة اليوم.

وأكدت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية (إنرغوأتوم)، أن قافلة الوكالة موجودة عند نقطة تفتيش أوكرانية تبعد نحو 20 كيلومتراً من خط المواجهة، وفي انتظار تحسن الوضع الأمني قرب المحطة.

وكان قد أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في وقت سابق من اليوم، الإبقاء على زيارة فريقه إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، على الرغم من ورود معلومات عن ضربات تستهدف الطريق المؤدي إلى المحطة.

وكانت بعثة تفتيش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصلت الأربعاء 31 آب، إلى مدينة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا في طريقها إلى محطة الطاقة النووية.