رئيس بيلاروسيا: لا يمكن لروسيا أن تخسر في أوكرانيا

رأى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه لا يمكن لروسيا أن تخسر في النزاع الأوكراني.

وقال لوكاشينكو في تصريح له: "لا يمكن لروسيا أن تخسر، وأنا والعديد من البيلاروس نؤيد روسيا في هذا المجال".

وأشار إلى أن "البعض يصف روسيا وبيلاروس بأنهما المعتديتان".

وأضاف: "لو لم تنطلق العملية الخاصة الروسية الوقائية لتعرضت بيلاروس قبل كل شيء لضربة صاروخية".

وذكر لوكتشينكو أنه كان يتحدث عن ذلك أكثر من مرة وكان يظهر الوثائق الخاصة بنقاط التهديد لبيلاروس من الاتجاه الجنوبي.

وتابع: "كان عليهم جرنا إلى هذه الحرب، لكن قبل 30 دقيقة من إعلان العملية العسكرية الروسية الخاصة قمنا بإلغاء هذه النقاط، والروس هم الأبطال، لقد رأوا في الوقت المناسب الاستعداد لهجوم على أراضي بيلاروس".

واعتقد لوكاشينكو أن "الغرب سيواصل الضغط في هذا المجال، وبذل كل ما بوسعه ليركع روسيا على ركبتيها"، مضيفاً: "لكن روسيا لا يمكنها الركوع".