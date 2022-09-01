Advertisement

عربي-دولي

رئيس بيلاروسيا: لا يمكن لروسيا أن تخسر في أوكرانيا

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-986455-637976414483822731.jpg
Doc-P-986455-637976414483822731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

رأى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أنه لا يمكن لروسيا أن تخسر في النزاع الأوكراني.

وقال لوكاشينكو في تصريح له: "لا يمكن لروسيا أن تخسر، وأنا والعديد من البيلاروس نؤيد روسيا في هذا المجال".

وأشار إلى أن "البعض يصف روسيا وبيلاروس بأنهما  المعتديتان".

 وأضاف: "لو لم تنطلق العملية الخاصة الروسية الوقائية لتعرضت بيلاروس قبل كل شيء لضربة صاروخية".

 وذكر لوكتشينكو أنه كان يتحدث عن ذلك أكثر من مرة وكان يظهر الوثائق الخاصة بنقاط التهديد لبيلاروس من الاتجاه الجنوبي.

وتابع: "كان عليهم جرنا إلى هذه الحرب، لكن قبل 30 دقيقة من إعلان العملية العسكرية الروسية الخاصة قمنا بإلغاء هذه النقاط، والروس هم الأبطال، لقد رأوا في الوقت المناسب الاستعداد لهجوم على أراضي بيلاروس".

واعتقد لوكاشينكو أن "الغرب سيواصل الضغط في هذا المجال، وبذل كل ما بوسعه ليركع روسيا على ركبتيها"، مضيفاً: "لكن روسيا لا يمكنها الركوع".

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2022-09-01
09:30 | 2022-09-01
09:00 | 2022-09-01
08:30 | 2022-09-01
08:00 | 2022-09-01
07:30 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website