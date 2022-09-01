"الدفاع الروسية": إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق خاركوف وخيرسون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي خاركوف وخيرسون.

وبحسب بيان "الدفاع الروسية"، قامت قوات الدفاع الجوي الروسية باعتراض صاروخ باليستي من طراز "توتشكا-أو" في منطقة بيزيميانوي بمقاطعة خيرسون، و48 قذيفة صاروخية، من بينها 44 قذيفة "هيمارس".

كما قامت وسائل الدفاع الجوي في منطقة جسر أنطونوف، بإسقاط صاروخين من طراز "إيه جي إم-88 هارم" أميركيي الصنع.

وأشارت الوزارة الى أنه تم "التصدي لهجوم للقوات المسلحة الأوكرانية على محور خاركوف، حيث تم إسكات نيران الفرقة 14 ميكانيكي في منطقة روسكيي تيشكي".

وكشفت أن "خسائر العدو بلغت أكثر من خمسين شخصاً، وقد حاول الجنود الناجون البالغ عددهم 56 شخصاً الانسحاب باتجاه خاركوف".