بسبب الأحداث الأخيرة.. نقل تصفيات آسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل تصفيات آسيا للشباب من مدينة البصرة إلى دولة أخرى، بسب الأحداث الجارية في العراق.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان له، أنه "تم نقل التصفيات المُؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المزمع إقامتها في البصرة، من الرابع عشر ولغاية الثامن عشر من شهر أيلول الحالي من البصرة إلى دولة أخرى، على خلفية الأحداث الأخيرةِ التي جرت في البلد".

وبحسب البيان، سوف يعلن الاتحاد اسم الدولة المستضيفة للتصفيات في وقت يحدد لاحقاً.

يذكر أن مجموعة منتخب الشباب العراقي تضم منتخبي الكويت والهند، بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.