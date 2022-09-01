Advertisement

عربي-دولي

بسبب الأحداث الأخيرة.. نقل تصفيات آسيا للشباب من العراق إلى دولة أخرى

Lebanon 24
01-09-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-986473-637976443216272638.jpg
Doc-P-986473-637976443216272638.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، نقل تصفيات آسيا للشباب من مدينة البصرة إلى دولة أخرى، بسب الأحداث الجارية في العراق.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان له، أنه "تم نقل التصفيات المُؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المزمع إقامتها في البصرة، من الرابع عشر ولغاية الثامن عشر من شهر أيلول الحالي من البصرة إلى دولة أخرى، على خلفية الأحداث الأخيرةِ التي جرت في البلد".

وبحسب البيان، سوف يعلن الاتحاد اسم الدولة المستضيفة للتصفيات في وقت يحدد لاحقاً.

يذكر أن مجموعة منتخب الشباب العراقي تضم منتخبي الكويت والهند، بعدما اعتذرت أستراليا عن المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا.

Advertisement
المصدر: سبوتنيك

عربي-دولي

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:24 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2022-09-01
12:00 | 2022-09-01
11:30 | 2022-09-01
11:00 | 2022-09-01
10:30 | 2022-09-01
10:00 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website