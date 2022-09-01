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ماكرون: أتعهد بجعل الجيش الفرنسي الأول في أوروبا

Lebanon 24
01-09-2022 | 11:30
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تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجعل الجيش الفرنسي الأول في أوروبا من حيث المعدات.

وأضاف ماكرون متحدثا في افتتاح مؤتمر سفراء فرنسا: "الجيش القوي هو نقطة أساسية في استراتيجيتنا. لدينا برنامج أسلحة للفترة 2019-2024 سيسمح لنا باستعادة قدراتنا، وكذلك التكيف مع الوضع الحالي في العالم، الأمر الذي سيجعل الجيش الفرنسي الجيش الأول في أوروبا".
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(روسيا اليوم)
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