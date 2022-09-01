Advertisement

عربي-دولي

لماذا لن يحضر بوتين دفن غورباتشوف؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-986492-637976479037353896.jpg
Doc-P-986492-637976479037353896.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على الرغم من إعلان الكرملين، سابقاً بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن حزنه لفقدان آخر زعماء الاتحاد السوفييتي قبل أيام، عاد وأكد اليوم الخميس أن بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي عن 91 عاماً مساء الثلاثاء.
Advertisement

وأوضح المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف أن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يكون حاضراً في الثالث من الشهر الجاري، عند مراسم الدفن.
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-09-01
16:30 | 2022-09-01
16:00 | 2022-09-01
15:30 | 2022-09-01
15:00 | 2022-09-01
14:30 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website