لماذا لن يحضر بوتين دفن غورباتشوف؟

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على الرغم من إعلان الكرملين، سابقاً بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن حزنه لفقدان آخر زعماء الاتحاد السوفييتي قبل أيام، عاد وأكد اليوم الخميس أن بوتين لن يحضر مراسم دفن ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي عن 91 عاماً مساء الثلاثاء.وأوضح المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف أن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يكون حاضراً في الثالث من الشهر الجاري، عند مراسم الدفن.