ما هي أقوى 8 جيوش في أوروبا؟

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يحتل الجيش الفرنسي المرتبة الثانية بين أقوى الجيوش في أوروبا، والمرتبة السابعة على مستوى العالم، فيما تحتل روسيا المرتبة الأولى أوروبيا والثانية عالميا وفقا لتصنيف "globalfirepower".وفيما يلي ترتيب أقوى 8 جيوش في أوروبا:1. روسيا2. فرنسا3. بريطانيا4. إيطاليا5. تركيا6. ألمانيا7. إسبانيا8. أوكرانيا