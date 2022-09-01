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عربي-دولي

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى نيجيريا

Lebanon 24
01-09-2022 | 10:00
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أكد متحدث باسم شركة "طيران الإمارات"، أن الشركة ستستأنف تشغيل رحلاتها بين دبي ولاغوس بداية من 11 أيلول الجاري.

ونقلت صحيفة "البيان" عن المتحدث باسم شركة طيران الإمارات، ترحيبه بخطوة البنك المركزي النيجيري الخاصة بالإفراج عن جزء من أموال الشركة المجمدة، على أن تواصل العمل مع السلطات النيجيرية من أجل ضمان استمرار إعادة تلك الأموال المجمدة والمستقبلية دون عوائق.

وأوضح المتحدث باسم الشركة الإماراتية أن هذا التاريخ هو أقرب موعد لتنسيق استئناف العمليات بسلاسة وأمان، كما سيوفر للعملاء الوقت الكافي لتخطيط سفرهم وعمل الحجوزات.

وقال إن الشركة تجري باستمرار مراجعة لعملياتها، وستعدل جداول الرحلات استجابة للطلب والعوامل التشغيلية الأخرى.

وأكد أن طيران الإمارات ملتزمة بخدمة نيجيريا، وتوفير رحلات للأفراد والشركات للوصول إلى فرص التجارة والسياحة في دبي، وذلك من خلال شبكة الشركة الأوسع التي تغطي أكثر من 130 وجهة حول العالم.

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المصدر: سبوتنيك
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