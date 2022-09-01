ماكرون يدعو إلى ضرورة الحوار مع روسيا.. والسبب؟

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة الحوار مع روسيا.

وقال ماكرون خلال عرضه للدبلوماسية الفرنسية أمام سفراء بلاده خلال اجتماعهم السنوي بقصر الإليزيه، إن "تركيا لا ينبغي أن تكون القوة الوحيدة التي تتحدث مع موسكو، ويجب بالفعل الاستعداد للتوصل إلى سلام تفاوضي".

وتابع متسائلاً: "من الذي يريد أن تكون تركيا القوة العالمية الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟".

وأضاف: "يجب ألا نستسلم لأي شكل من أشكال الأخلاق الزائفة التي من شأنها أن تتركنا بلا قوة".

وأشار الى أن "وظيفة الدبلوماسي هي التحدث إلى الجميع، وخاصة مع الأشخاص الذين لا نتفق معهم. ولذا سنواصل القيام بذلك بالتنسيق مع حلفائنا".

وشدد ماكرون على ضرورة أن تستعد القوى العالمية بالفعل لـ "سلام تفاوضي"، مضيفاً: "يجب أن نتجنب التصعيد ونعد السلام، التحضير للسلام يعني التحدث مع جميع الأطراف بما في ذلك مع روسيا".

وفي سياق آخر، عبّر ماكرون عن أمله في التوصل إلى توافق، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون الأيام المقبلة.