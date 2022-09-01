Advertisement

عربي-دولي

ماكرون يدعو إلى ضرورة الحوار مع روسيا.. والسبب؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-986498-637976493023427138.jpg
Doc-P-986498-637976493023427138.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة الحوار مع روسيا.

وقال ماكرون خلال عرضه للدبلوماسية الفرنسية أمام سفراء بلاده خلال اجتماعهم السنوي بقصر الإليزيه، إن "تركيا لا ينبغي أن تكون القوة الوحيدة التي تتحدث مع موسكو، ويجب بالفعل الاستعداد للتوصل إلى سلام تفاوضي".

وتابع متسائلاً: "من الذي يريد أن تكون تركيا القوة العالمية الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟".

وأضاف: "يجب ألا نستسلم لأي شكل من أشكال الأخلاق الزائفة التي من شأنها أن تتركنا بلا قوة".

وأشار الى أن "وظيفة الدبلوماسي هي التحدث إلى الجميع، وخاصة مع الأشخاص الذين لا نتفق معهم. ولذا سنواصل القيام بذلك بالتنسيق مع حلفائنا".

وشدد ماكرون على ضرورة أن تستعد القوى العالمية بالفعل لـ "سلام تفاوضي"، مضيفاً: "يجب أن نتجنب التصعيد ونعد السلام، التحضير للسلام يعني التحدث مع جميع الأطراف بما في ذلك مع روسيا".

وفي سياق آخر، عبّر ماكرون عن أمله في التوصل إلى توافق، حول إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون الأيام المقبلة.

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-09-01
14:00 | 2022-09-01
13:30 | 2022-09-01
13:00 | 2022-09-01
12:30 | 2022-09-01
12:00 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website