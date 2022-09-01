بعد وفاة سائحة حامل.. وزيرة الصحة البرتغالية تقدم استقالتها!

قدمت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو استقالتها من منصبها، بعد تعرضها لانتقادات واسعة النطاق، بسبب قرارها بإغلاق خدمات التوليد في حالات الطوارئ مؤقتاً، الأمر الذي أدى إلى وفاة سائحة حامل.

ووفقاً للموقع الإخباري الهندي ndtv، جاءت استقالة تيميدو، بعد ساعات من ورود أنباء عن وفاة سائحة شابة هندية حامل تبلغ من العمر 34 عاماً أثناء زيارتها للبرتغال، ولم تستطع الحصول على سرير في المستشفى.

وتوفيت الشابة الهندية الحامل في الأسبوع الـ31، بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء نقلها بسيارة إسعاف من مستشفى سانتا ماريا الرئيسي في لشبونة، والذي لا توجد فيه أماكن شاغرة في خدمة طب الأطفال حديثي الولادة، إلى مستشفى آخر في العاصمة.

وذكرت التقارير أنه قررت المستشفى نقلها إلى مستشفى آخر وهو ساو فرانسيسكو إكزافييه، لأن قسم حديثي الولادة أصبح ممتلئا في المشفى الأول.

وقالت التقارير إنها تعرضت لسكتة قلبية في الطريق وماتت.

بدورها، قالت الحكومة البرتغالية في بيان إن "تيميدو أدركت أنها لم تعد تملك الشروط للبقاء في المنصب".

واعتبر رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن وفاة المرأة كانت "القشة الأخيرة" التي أدت إلى استقالة تيميدو.

وكانت الحكومة اتخذت إجراء غلق خدمات التوليد في حالات الطوارئ خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، بسبب عدم توفر عدد كافي من الأطباء في المستشفيات خلال العطلة الصيفية.

وأثر ذلك القرار بشكل سلبي على حياة النساء الحوامل في البرتغال.