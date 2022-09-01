Advertisement

عربي-دولي

بعد وفاة سائحة حامل.. وزيرة الصحة البرتغالية تقدم استقالتها!

Lebanon 24
01-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-986508-637976513732945173.jpg
Doc-P-986508-637976513732945173.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قدمت وزيرة الصحة البرتغالية مارتا تيميدو استقالتها من منصبها، بعد تعرضها لانتقادات واسعة النطاق، بسبب قرارها بإغلاق خدمات التوليد في حالات الطوارئ مؤقتاً، الأمر الذي أدى إلى وفاة سائحة حامل.

ووفقاً للموقع الإخباري الهندي ndtv، جاءت استقالة تيميدو، بعد ساعات من ورود أنباء عن وفاة سائحة شابة هندية حامل تبلغ من العمر 34 عاماً أثناء زيارتها للبرتغال، ولم تستطع الحصول على سرير في المستشفى.

وتوفيت الشابة الهندية الحامل في الأسبوع الـ31، بعد إصابتها بسكتة قلبية أثناء نقلها بسيارة إسعاف من مستشفى سانتا ماريا الرئيسي في لشبونة، والذي لا توجد فيه أماكن شاغرة في خدمة طب الأطفال حديثي الولادة، إلى مستشفى آخر في العاصمة.

وذكرت التقارير أنه قررت المستشفى نقلها إلى مستشفى آخر وهو ساو فرانسيسكو إكزافييه، لأن قسم حديثي الولادة أصبح ممتلئا في المشفى الأول.

 وقالت التقارير إنها تعرضت لسكتة قلبية في الطريق وماتت.

بدورها، قالت الحكومة البرتغالية في بيان إن "تيميدو أدركت أنها لم تعد تملك الشروط للبقاء في المنصب".

 واعتبر رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا أن وفاة المرأة كانت "القشة الأخيرة" التي أدت إلى استقالة تيميدو.

وكانت الحكومة اتخذت إجراء غلق خدمات التوليد في حالات الطوارئ خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، بسبب عدم توفر عدد كافي من الأطباء في المستشفيات خلال العطلة الصيفية.

وأثر ذلك القرار بشكل سلبي على حياة النساء الحوامل في البرتغال.

 

Advertisement
المصدر: وكالات
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-09-01
14:00 | 2022-09-01
13:30 | 2022-09-01
13:00 | 2022-09-01
12:30 | 2022-09-01
12:00 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website