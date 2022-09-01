عبد اللهيان لنظيره الإماراتي: نفحص النص المتعلق بالاتفاق النووي ونجهز الإجابة





وفي اتصال أجراه مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، قال عبد اللهيان: "زملائي يفحصون النص المقترح حول الاتفاق النووي بعناية وبسرعة ويعدون الإجابة لتقديمها الى الأطراف المفاوضة".

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الطرفين تبادلا "وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين، وكذلك آخر المستجدات في مفاوضات رفع الحظر". قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده تعمل "بعناية وبسرعة" لفحص النص المقترح حول الاتفاق النووي وتجهيز الإجابة عليه.وفي اتصال أجراه مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، قال عبد اللهيان: "زملائي يفحصون النص المقترح حول الاتفاق النووي بعناية وبسرعة ويعدون الإجابة لتقديمها الى الأطراف المفاوضة".وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الطرفين تبادلا "وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين، وكذلك آخر المستجدات في مفاوضات رفع الحظر".

وقالت إن عبد اللهيان "أبلغ نظيره الإماراتي بآخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات رفع الحظر، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أبدت حسن نيتها وجديتها للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر، وأن زملائه يعملون بعناية وبسرعة لفحص النص وتجهيز الجواب".



وشدد الوزير الإيراني على أن السياسة الخارجية لحكومة بلاده تقوم على "إعطاء الأولوية للعلاقات مع الجيران".



وأعرب عن ارتياحه لتطور العلاقات المتنامية بين البلدين، داعيا إلى حل بعض المشاكل القنصلية المتعلقة بالإيرانيين في الإمارات، "بما في ذلك المدارس الإيرانية في ذلك البلد".

(روسيا اليوم)