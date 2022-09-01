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عربي-دولي
فرصة أخيرة للولايات المتحدة وإيران
Lebanon 24
01-09-2022
|
17:00
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كتبت فوراين أفيرز: قد ينشأ الاتفاق الإيراني الجديد في سياق استراتيجي يضمن تقليص مدته بدلاً من إطالتها، ومع ذلك يستطيع الطرفان أن يتخذا خطوات فاعلة لمعالجة هذه المخاوف وإعطاء طابع مستدام للخطة المتفق عليها وإلا فقد يُمهّد هذا الاتفاق، رغم أهميته التاريخية، لأزمة أكثر خطورة.
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في ظل احتدام الحرب في أوكرانيا، توشك الجهود الدبلوماسية على إعطاء ثمارها في فيينا، فرغم جميع التوقعات السلبية، يتوق المفاوضون إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني وكبح المسارات التي تسمح لإيران باكتساب سلاح نووي: إنه جزء من المصالح الأميركية الحيوية، فوفق معلومات مسؤولين مطّلعين على مسودة الاتفاق المتداول في أوروبا وطهران خلال الجزء الأخير من أغسطس، من المتوقع أن تتخلى إيران مجدداً عن مخزون اليورانيوم المُخصّب، باستثناء الكمية التي كانت قد خصّبتها بمستويات منخفضة (300 كيلوغرام)، كذلك ستوقف إيران جميع عمليات التخصيب فوق مستوى 3.67 في المئة، وتُعطّل آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وسيخسر البلد أي مسار لتصنيع سلاح نووي قائم على البلوتونيوم، والأهم من ذلك على الأرجح هو خضوع البرنامج النووي الإيراني مجدداً لعمليات التفتيش المكثفة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
قد يصبح هذا الاتفاق، في حال إقراره رسمياً، إنجازاً مهماً للأمن القومي الأميركي والاستقرار في الشرق الأوسط، وبدل التعامل مع إيران التي تقترب من تصنيع قنبلة، ستتمكن الولايات المتحدة من احتواء البرنامج النووي الإيراني طوال سنتين على الأقل. لقد أثبت انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق الأصلي المبرم في عام 2015 أن الولايات المتحدة تستفيد من تفعيل الاتفاق أكثر من إلغائه، لكن تنذر الظروف الراهنة بأن مسار تجديد "خطة العمل الشاملة المشتركة" سيكون هشاً في أفضل الأحوال.
قد يعتبر النقاد الاتفاق الجديد أقصر وأضعف مما كان عليه، وقد يكون رأيهم مبرراً من ناحية معينة، وستتراوح مدة الاختراق النووي الإيراني (أي الفترة التي تحتاج إليها طهران لجمع المواد اللازمة لتصنيع قنبلة نووية) بين ستة وتسعة أشهر بدل المدة الأصلية التي امتدت على 12 شهراً، لكن على مستوى منع الانتشار النووي، تبقى مدة الأشهر الستة أفضل بكثير من قدرات الاختراق الإيرانية الراهنة التي تقتصر على أيام معدودة. كانت النسخة الأصلية من "خطة العمل الشاملة المشتركة" تفرض قيوداً على برنامج إيران النووي لمدة تصل إلى عشرين سنة، لكنّ الاتفاق المتجدد قد لا يتجاوز مدة بقاء الديموقراطيين في البيت الأبيض، لأن كبار القادة الجمهوريين سبق أن التزموا علناً بإلغاء الاتفاق إذا فاز مرشّح جمهوري بالرئاسة في عام 2024.
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