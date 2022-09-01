مشاركة قويّة للصين والهند في "مناورات الشرق" الروسية

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رغم انتقادات من واشنطن تمسكت الهند بالمشاركة في مناورات "الشرق 2022" التي ستجري في روسيا، في وقت كشفت وسائل إعلام صينية أن بكين أرسلت بالفعل معدات عسكرية قوية ونوعية للمشاركة في التدريبات.بعد أيام من إبداء الولايات المتحدة قلقها إزاء أي دولة تجري تدريبات مع روسيا الآن، أكدت وزارة الدفاع الهندية أمس، إن جنوداً من الجيش وصلوا إلى روسيا للمشاركة في مناورات "فوستوك (الشرق) 2022" التي ستجري في روسيا، وتستمر أسبوعاً.وقالت الحكومة الهندية، إن قواتها تشارك بانتظام في مناورات متعددة الأطراف في روسيا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى.وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن "كتيبة من الجيش وصلت إلى موقع التدريبات وستجري خلال الأيام السبعة المقبلة مناورات مشتركة تشمل تدريبات ميدانية مشتركة ومناقشات قتالية وتدريبات على القوة النارية".وأعلنت موسكو في أواخر تموز أنها ستجري مناورة "فوستوك"، شرقي البلاد، على الرغم من حربها المستمرة منذ ستة أشهر في أوكرانيا حيث تكبدت خسائر فادحة في القوات والعتاد. وتشارك أيضاً في المناورات كل من الصين وروسيا البيضاء ومنغوليا وطاجيكستان.وقالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير الثلاثاء الماضي، إن "الولايات المتحدة لديها مخاوف حيال أي دولة تمارس تدريبات مع روسيا بينما تشن حرباً وحشية غير مبررة على أوكرانيا. وموسكو هي أكبر مورد للمعدات العسكرية لنيودلهي".جاء ذلك، بينما كشفت وسائل إعلام صينية، أن بكين أرسلت أقوى معداتها العسكرية للمشاركة في "فوستوك 2022"، وأوضحت أن هذه الخطوة هي تأكيد على عمق التعاون العسكري الروسي الصيني.ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية الناطقة بالإنكليزية عن محللين ومتابعين أن هذه الخطوة الصينية "قد تكون بمنزلة رادع للأفعال الخبيثة لبعض القوى الخارجية".وكشفت الصحيفة أن الصين أرسلت إلى المناورات على وجه الخصوص دبابات، ومركبات قتال مشاة، وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز Z-19 ومدمرة "نانتشانغ" من النوع 055 ومقاتلات J-10.وقالت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أمس الأول نقلاً عن مسؤولين صينيين أن أكثر من 2000 عسكري صيني، وأكثر من 300 مركبة، و21 طائرة عسكرية وطائرة هليكوبتر سيشاركون في المناورات. وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن هذا العام، ولأول مرة، تشارك الصين بثلاثة أصناف من القوات في وقت واحد في هذا التدريب، وهي القوات البرية والبحرية والجوية.