بوتين لن يحضر جنازة غورباتشيف

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لن يتمكن الرئيس فلاديمير بوتين من حضور الجنازة الرسمية للزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيف غداً بسبب رحلة عمل في كالينينغراد، حسبما أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي أوضح أن بوتين ألقى نظرة الوداع على جثمان غورباتشيف أمس، في مستشفى موسكو المركزي.من ناحية أخرى، توفي رافيل ماغانوف (67 عاما) مدير شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، بعد سقوطه أمس من نافذة بمستشفى في موسكو، في أحدث حالة وفاة مفاجئة لأسباب غامضة لرجال الأعمال.