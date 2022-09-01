ماذا تشترط واشنطن قبل محادثات الأسلحة النووية مع موسكو؟

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أعلنت واشنطن، أنها لا تستطيع إجراء محادثات مع موسكو بشأن معاهدة لتحل محل آخر اتفاق أميركي روسي يحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، حتى يتم استئناف عمليات التفتيش على مواقع الأسلحة النووية في البلدين، المتوقفة مؤقتا حاليا.وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، في إشارة إلى الاستراتيجية الجديدة: "الخطوة الأولى هي استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة الحالية، ونحاول العمل مع الروس لتحقيق هذه الغاية".وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بتصريح مماثل، في رسالة بريد إلكتروني منفصلة.