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ماذا تشترط واشنطن قبل محادثات الأسلحة النووية مع موسكو؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 23:00
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أعلنت واشنطن، أنها لا تستطيع إجراء محادثات مع موسكو بشأن معاهدة لتحل محل آخر اتفاق أميركي روسي يحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية، حتى يتم استئناف عمليات التفتيش على مواقع الأسلحة النووية في البلدين، المتوقفة مؤقتا حاليا.
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وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، في إشارة إلى الاستراتيجية الجديدة: "الخطوة الأولى هي استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة الحالية، ونحاول العمل مع الروس لتحقيق هذه الغاية".

وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بتصريح مماثل، في رسالة بريد إلكتروني منفصلة.
ما هي "ستارت" الجديدة؟

• هي معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية التي وقعها البلدان عام 2010.

• بموجب المعاهدة، التزمت الولايات المتحدة وروسيا بنشر ما لايزيد على 1550 رأسا نوويا استراتيجيا و700 صاروخ بعيد المدى وقاذفات قنابل.

• أوفى الطرفان بهذه الالتزامات بحلول موعد نهائي 2018.

• يمكن لكل جانب إجراء ما يصل إلى 18 عملية تفتيش كل عام لمواقع الأسلحة النووية الاستراتيجية، للتأكد من التزام الطرف الآخر بحدود المعاهدة.
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