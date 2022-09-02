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عربي-دولي

ما هو الردّ الايراني على اقتراحات واشنطن؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 00:00
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن طهران أرسلت ردا "بناء" على المقترحات الأميركية المتعلقة بإحياء اتفاق 2015 النووي، الذي أبرمته طهران وقوى عالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلا عن كنعاني قوله: "النص الذي أرسلته إيران له أسلوب بناء يهدف لاختتام المفاوضات".
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وذكر التقرير أن رد إيران أُرسل أيضا إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المسؤول عن تنسيق المحادثات، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وبعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، قال بوريل في وقت سابق من أغسطس الماضي إن الاتحاد الأوروبي طرح عرضا نهائيا لحل أزمة إحياء الاتفاق النووي.
 
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