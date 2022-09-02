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مجلس الأمن يدعو الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات بسرعة

Lebanon 24
02-09-2022 | 00:30
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دعا مجلس الأمن الدولي، جميع الأطراف الليبية على الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية "في أقرب وقت ممكن".
كما أكد أعضاء المجلس في بيان، على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تهدف لتشكيل حكومة موحدة قادرة على تمثيل الشعب الليبي بأكمله، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل خاص له في ليبيا فورا.
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ونشرت بعثة ايرلندا في الأمم المتحدة البيان عبر حسابها على "تويتر"، والذي دعا فيه أعضاء المجلس جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى الحفاظ على الهدوء السائد حاليا واحترام القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والامتناع عن أي أعمال عنف قد تزيد التوتر وتقوض العملية السياسية.
كما دعا المجلس إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول 2020 بالكامل بما يشمل إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا "دون تأخير".

إلى ذلك، ندد مجلس الأمن الدولي فبي بيانه، بالاشتباكات التي جرت بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس السبت الماضي.
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