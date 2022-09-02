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البيت الأبيض: لن نرسل قوات إلى محطة زابوريجيا النووية

Lebanon 24
02-09-2022 | 01:00
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي "الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحًا في أنه لن يرسل القوات الأميركية إلى أوكرانيا، لذلك لا أرى أي دور للولايات المتحدة في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا النووية".
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كما أضاف "أننا نتطلع فقط في أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول هذه المحطة".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي "الرئيس الأميركي جو بايدن كان واضحًا في أنه لن يرسل القوات الأميركية إلى أوكرانيا، لذلك لا أرى أي دور للولايات المتحدة في إقامة منطقة منزوعة السلاح حول محطة زابوروجيا النووية".

كما أضاف "أننا نتطلع فقط في أن تكون هناك منطقة منزوعة السلاح حول هذه المحطة".

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