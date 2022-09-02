انفجار قوي يهز مصفاة عبادان في إيران.. ولا خسائر بشرية

دوى انفجار قوي بمصفاة عبادان جنوب غرب ايران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، فجر الجمعة.

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كما أكدت الوكالة أنه لا خسائر بشرية أو اضرار مادية في الانفجار الذي تسبب بصوت رهيب.من جانبها، قالت إدارة العلاقات العامة في شركة آبادان لتكرير النفط: إن صوت الانفجار كان سببه خلل فني.يذكر أن مصفاة عبادان للنفط هي واحدة من أكبر المصافي في إيران.