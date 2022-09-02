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انفجار قوي يهز مصفاة عبادان في إيران.. ولا خسائر بشرية

Lebanon 24
02-09-2022 | 01:30
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دوى انفجار قوي بمصفاة عبادان جنوب غرب ايران، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، فجر الجمعة.
كما أكدت الوكالة أنه لا خسائر بشرية أو اضرار مادية في الانفجار الذي تسبب بصوت رهيب.

من جانبها، قالت إدارة العلاقات العامة في شركة آبادان لتكرير النفط: إن صوت الانفجار كان سببه خلل فني.
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يذكر أن مصفاة عبادان للنفط هي واحدة من أكبر المصافي في إيران.
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