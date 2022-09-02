وزير خارجية تايوان: يبدو أن الصين تستعد لعمل عسكري ضدنا

أكد وزير خارجية تايوان أن الصين تستعد لعمل عسكري ضد بلاده.



وقال جوزيف وو، الخميس، "يبدو أن الصين تستعد لعمل عسكري ضدنا".

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وفي وقت سابق اليوم، أوضحت تايبيه أن الصين تنفذ مناورات بهدف منع أي قوات أجنبية من القدوم لمساعدتها في حالة نشوب حرب، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير لمجلس النواب، الخميس.فيما أفادت معلومات بأن الصين تواصل تعزيز استعدادها القتالي لأي هجوم على تايوان، يمكن من خلاله استخدام القوات الخاصة أو العملاء لإلحاق الضرر بأنظمة القيادة التايوانية والبنية التحتية، بحسب ما نقلت "رويترز".