هجوم أوكراني جديد يُحضّر لطرد القوات الروسية... هل سينجح؟

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه يوم الإثنين بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا: "سنطرد القوات الروسية إلى خارج حدودونا. حان موعد هروبهم".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "في الوقت الذي تشن فيه أوكرانيا هجوماً مضاداً جديداً في الجزء الجنوبي من البلاد، إن تبجح زيلينسكي يخاطر برفع مستوى التوقعات. في الواقع، ربما لن تتمكن أوكرانيا من تحرير أراضيها هذا العام، أو حتى العام االمقبل. ومع ذلك، بينما تندفع القوات الأوكرانية نحو ساحل البحر الأسود، ها هو زيلينسكي يقدم ردًا يتحدى فيه ادعاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا ليست دولة حقيقية. لن تتمكن أوكرانيا من البقاء كدولة مستقلة فحسب، لا بل ستتمكن من استعادة بعض أراضيها المحتلة. إن أفضل دفاع هو الهجوم الجيد، كما جادل الاستراتيجيون العسكريون لقرون. وإذا نجحت مسيرة أوكرانيا نحو الساحل، فسوف تستعيد الجدوى الاقتصادية للبلاد من خلال تخفيف الضغط عن مدينة أوديسا الساحلية. علاوة على ذلك، يمكنها أن تهدد احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم من خلال قطع الجسر البري الذي يربط بمنطقة دونباس التي تسيطر عليها روسيا في الشرق".

وتابعت الصحيفة، "لن يتحدث المسؤولون الأوكرانيون والأميركيون عن تفاصيل خطة الهجوم. وكما قال زيلينسكي في خطابه، "لن تسمع تفاصيل من أي شخص مسؤول حقًا". لكن الأمر واضح ومن مصادر عامة أن الأوكرانيين يحاولون دفع القوات الروسية للتراجع من نهر دنيبر، باتجاه خيرسون، والضغط باتجاه زابوريزهزهيا، شرق شبه جزيرة القرم، باتجاه بحر آزوف. من المحتمل أيضًا وجود توجهات أخرى في أجزاء مختلفة من البلاد. فرصة أوكرانيا الآن هي أن أنظمة صواريخ المدفعية العالية الحركة (هيمارس) التي قدمتها الولايات المتحدة وغيرها من الأسلحة الدقيقة قد سمحت للجيش الأوكراني باستهداف المقرات الخلفية الروسية ومخازن الذخيرة والجسور. لقد ولت الأيام التي كان يمكن فيها للروس أن يجلسوا بالقرب من الحدود ويطلقون الصواريخ على المدن الأوكرانية. يوضح أحد المسؤولين الأميركيين: "المجموعة المستهدفة هي أنظمة القيادة والسيطرة. ويكافح الروس بشكل كبير". يعتقد المسؤولون الأميركيون أن الجيش الروسي مرتبك بسبب الضربات التي تلقاها. ويقدر محللون أن روسيا فقدت آلاف الضباط. وأجبرت الهجمات التي لا هوادة فيها القادة الروس على الاستمرار في نقل مراكز القيادة، مما زاد من مشاكلهم القيادية واللوجستية".

وأضافت الصحيفة، "الميزة الكبيرة الأخرى لأوكرانيا في هذه المرحلة الجديدة من الحرب هي الحملة "الحزبية" خلف الخطوط ضد المحتلين الروس. حذر القادة العسكريون الأميركيون نظراءهم الروس من توقع هذه الحرب الوحشية غير النظامية، بناءً على تجربة الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان. لم يستمع المسؤولون الروس الى النصائح، وهم الآن يواجهون هجمات غير متوقعة قادمة ولا يمكنهم اجتثاثها، على الرغم من كل قوتهم النارية. هذه الحملة الحزبية، مثل نيران هيمارس الدقيقة، هي نتاج تخطيط الولايات المتحدة وتدريب القوات الأوكرانية. منذ عام 2014، دأبت قوات العمليات الخاصة الأميركية على تعليم الأوكرانيين كيفية محاربة جيش الاحتلال، باستخدام وحدات خاصة مثل تلك التي كانت فعالة للغاية ضد مقاتلي القاعدة والدولة الإسلامية. أوضح الجنرال ريتشارد كلارك في مقابلة كيف عززت الولايات المتحدة نظراءها في قوات العمليات الخاصة الأوكرانية (SOF) تحسباً لحملة قادمة ضد الغزاة الروس".

وبحسب الصحيفة، "وتابع كلارك قائلاً: "عندما غزا الروس في شباط، كنا نعمل مع قوات العمليات الخاصة الأوكرانية لمدة سبع سنوات. بفضل مساعدتنا، قاموا ببناء القدرات، لذلك نموا من حيث الأعداد، ولكن الأهم من ذلك، قاموا ببناء القدرات"، في كل من الهجمات القتالية والعمليات المعلوماتية. استعداداً لصد الغزو الروسي، أنشأ كل من لواء قوات العمليات الخاصة الأوكرانية العام الماضي ودرب "سرية مقاومة" تم تجنيدها من السكان المحليين في مناطق مثل خيرسون وزابوريزهزهيا ودونباس التي كان من المحتمل أن تكون أهدافًا روسية. أنتجت حرب العصابات هذه تعدادًا قاتمًا للجثث بين المسؤولين الموالين لروسيا في المناطق المحتلة. في الأسابيع القليلة الماضية، قُتل أو جُرح مسؤولون موالون لروسيا في انفجار سيارات مفخخة وقنابل مزروعة على جوانب الطرق أو من خلال السم أو الرصاص. في الوقت الذي تكافح فيه روسيا مقاومة أوكرانيا الشرسة، استنجدت بشكل متزايد بالمرتزقة، خاصة بجيش مجموعة فاغنر. استحوذت تلك الوحشية البشعة والساخرة على روح حرب بوتين. لكن بعد ستة أشهر، توقف الهجوم، وبالنسبة لروسيا فإن "تجارة" الموت لا تبدو جيدة".