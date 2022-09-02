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عربي-دولي
خطوة "عسكريّة" إسرائيلية مؤخراً لمواجهة "تحدّيات أمنيّة قريبة".. ما هي؟
Lebanon 24
02-09-2022
|
06:00
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وقّع سلاح الجو الإسرائيلي وشركة "بوينغ" الأميركية، عقدًا أمس الخميس بقيمة 927 مليون دولار، لشراء 4 طائرات تقدم الوقود جوياً.
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ووفقاً للتقارير، فإن تلك الطائرات هي من طراز "
KC-46A" الموصوفة بالأكثر تقدماً في العالم، وسيتم تمويل الشراء من مبلغ 3 مليارات دولار الذي يقدم سنوياً لإسرائيل كمساعدات أميركية.
ووباستلامها في 2025-2026 تصبح إسرائيل التي قد تساعدها الطائرات بتنفيذ هجوم على إيران، ثالث دولة يتم تجهيزها بها بعد الولايات المتحدة واليابان، وذلك وفق ما ذكر تقريرٌ لموقع "العربية نت"، اليوم الجمعة.
وكجزء من العقد الموقع، ستُقدّم "بوينغ" خدمات إعادة التزويد بالوقود لكل طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، كما والصيانة والإصلاحات، إضافة للوجستيات تكيّفها مع احتياجات إسرائيل.
والوارد إسرائيلياً عن "KC-46A" أنها جزء من جهود شراء إسرائيل لطائرات "F-35" وهليكوبترات وغواصات وذخيرة متطورة "لتمكين الجيش الإسرائيلي من مواجهة تحديات أمنية قريبة وبعيدة"، فيما صدر عن "Boeing" أن الطائرات التي باعت 179 منها إلى الولايات المتحدة بشكل أساسي، إضافة إلى 4 لليابان، سيتم تصنيعها في مدينة سياتل بولاية واشنطن.
أما عن الطائرة، فهي عسكرية تم تصميمها لنقل المعدات وللتزويد جواً بالوقود كصهريج طائر، وجرى تطويرها في بداية العام 2011 من طائرة Boeing 767 نفاثة. وبعد ذلك، تم اختبارها كطائرة لخلافة KC-135 Stratotanker بسعر 173 مليون دولار للطائرة الواحدة.
(العربية نت)
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