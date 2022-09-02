Advertisement

عربي-دولي

مطار حلب في سوريا يعود الى العمل ابتداء من هذا التاريخ

Lebanon 24
02-09-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-986702-637977127531680897.jpg
Doc-P-986702-637977127531680897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت وزارة النقل السورية أن كوادرها الفنية تواصل إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي لإعادته للخدمة بشكل كامل بدءا من يوم الجمعة.

وصرحت الوزارة في بيانها: "تتابع كوادرنا الفنية في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع شركاتنا الوطنية المختصة ترميم وإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي ليلة أمس".
Advertisement

وأضافت البيان أن الكوادر الفنية "تكثف كل جهودها لاستئناف تشغيل المطار ضمن إجراءات السلامة والأمان وتأمين هبوط وإقلاع الطائرات وتخديم المسافرين وعودته بشكل كامل للخدمة بدءا من يوم غد الجمعة في الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي دون أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة كالمعتاد".

وأشار البيان إلى أنه "بالنسبة لمطار دمشق الدولي فالتوقف لبعض التجهيزات التي تضررت جراء الاعتداء الإسرائيلي لا يؤثر على عمل المطار وهو مستمر بتقديم وتخديم حركة الملاحة الجوية بشكلٍ طبيعي"." سانا"


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-09-02
05:00 | 2022-09-02
04:00 | 2022-09-02
03:30 | 2022-09-02
03:00 | 2022-09-02
02:49 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website