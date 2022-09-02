واشنطن: رد طهران الأخير بشأن الاتفاق النووي "غير بناء"

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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن الرد الأخير الذي قدمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي "ليس بناء"، مما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق.واشنطن: رد طهران الأخير بشأن الاتفاق النووي إيران ترسل اجوبتها على الرد الأمريكي بشأن مسودة الاتفاق النوويوقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران عبر الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "نحن ندرسه وسنرد عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف غير بناء".وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعرب قبل أيام عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة".وقدّم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس ما أسماه "نصا نهائيا" لإحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا.وقد اقترحت إيران تعديلات عليه، وردت عليها الولايات المتحدة عبر الوسطاء.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الخميس إن طهران أرسلت ردا جديدا بعد رد الولايات المتحدة.وتهدف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي بدأت قبل 16 شهرا، لكن تم تعليقها ثم استئنافها في أوائل أغسطس، إلى إحياء هذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع طهران من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا."أ ف ب"