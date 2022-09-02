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عربي-دولي

انفجار بمصفاة نفط في إيران.. هذا ما نتج عنه

Lebanon 24
02-09-2022 | 10:30
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وقع انفجار عرضي ليل الخميس في أقدم مصفاة النفط في إيران، مسبباً أضراراً مادية، لكنه لم يوقع ضحايا، كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقالت الوكالة إن دوي الانفجار نجم عن "اشتعال ارتدادي جزئي إثر تشغيل فرن وحدة إنتاج الكبريت في (...) شركة تكرير النفط في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان"، موضحة أنه "لم يسفر عن أي إصابات".
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مع هذا، فقد لفتت إلى أنّ "إنتاج المصفاة استمر صباح الجمعة كالمعتاد".

وبنيت المصفاة في 1912، وهي الأقدم وواحدة من أكبر المصافي في إيران، وتؤمن 25 بالمئة من احتياجات البلاد من الوقود لا سيما من خلال إنتاج الغاز المسال والكيروسين والكبريت والبيتومين.

وتقع مدينة آبادان في محافظة خوزستان على بعد حوالى 650 كيلومترًا (404 أميال) عن العاصمة طهران. وقد شهدت واحدة من أخطر الكوارث دموية في البلاد في يو عندما انهار مبنى من عشرة طوابق قيد الإنشاء ما أسفر عن مقتل 43 شخصًا وإثارة سلسلة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد السلطات المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة. 
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