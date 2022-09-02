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عربي-دولي

روسيا: أوكرانيا تمارس "الإرهاب النووي"

Lebanon 24
02-09-2022 | 07:00
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حذر وزير الدفاع الروسي من أن الضربات الأوكرانية على محطة زابوريجيا النووية تهدد بكارثة في أوروبا، واصفاً إياها بـ"الإرهاب النووي".

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا لا تنشر أسلحة ثقيلة في محطة زابوريجيا النووية أو بالقرب منها.
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من ناحيته، قال المبعوث الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف إن 2 من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيظلان في محطة زابوريجيا النووية بشكل دائم.

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، إلى محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا.

وشاهد مراسل لـ"رويترز" فريق الوكالة لدى وصوله للمحطة ضمن قافلة ضخمة، ووسط وجود مكثف للقوات الروسية.

وكان وصول الوفد قد تأخر بعد تقارير عن اندلاع قتال في وقت سابق الخميس، في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا، والتي تسيطر عليها موسكو منذ آذار.

من جهته، اتهم الجيش الروسي القوات الأوكرانية بإرسال فريق من "المخرّبين" إلى قرب محطة زابوريجيا النووية، في اليوم الذي يجري فيه فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة إلى المنشأة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نحو الساعة السادسة (الثالثة بتوقيت غرينتش)، نزلت مجموعتَي مخرّبين من الجيش الأوكراني، يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصًا، من على متن 7 قوارب.. على بعد 3 كيلومترات نحو شمال شرق محطة زابوريجيا النووية".
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