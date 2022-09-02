لماذا يخاف الجيش الأوكراني "التمساح" الروسي؟

Advertisement

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لمروحيات "كا-52"(التمساح) أثناء أدائها المهمات القتالية في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.وفي الفيديو تبدو الطائرات المروحية التي يطلق عليها "التمساح" بينما يتم تحميلها بالذخيرة، ثم عرض لإقلاع عدة طائرات، ومقطع آخر لإطلاق الصواريخ، فيما يحكي أحد طياري هذه المروحيات عن سبب خوف الجيش الأوكراني من هذه "التماسيح" الروسية.يقول الطيار: "إن الجيش الأوكراني يسرع بترك مواقعه بمجرد أن يسمع أزيز هذه الطائرات، وعلى الرغم من الحيل المختلفة التي يبتكرها العدو للتخفي، إلا أن جهودهم تذهب سدى، حيث دائما ما تكتشفهم طائرات (كا-52)، لهذا أصبح صوتها وحده يبث الرعب في قلوبهم".وتابع الطيار بأن التكتيكات لا تتغير، نفس طرق الاختفاء، والسرعة، ثم التدمير السريع للأهداف، مشيرا إلى أن طاقم المروحيات "قام بتدمير جميع الأهداف التي تم تكليفه بها، حيث أن كل طلعة جوية تختلف عن نظيراتها، ولا توجد طلعات متطابقة. ودائما هناك أهداف مثيرة، ومناورات للعدو".وقال الطيار عن طلعته الأخيرة: "في الطلعة الأخيرة، دمرنا نقطة تمركز أنشأها العدو خلال الليل، ظنا منهم أننا لن نراها، إلا أننا تمكنا من كشفها وتدميرها. وعندما يسمع الجيش الأوكراني أزيز التماسيح، يهم بالهرب على الفور".