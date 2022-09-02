Advertisement

عربي-دولي

لماذا يخاف الجيش الأوكراني "التمساح" الروسي؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 06:38
A-
A+
Doc-P-986769-637977228885630327.jpg
Doc-P-986769-637977228885630327.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لمروحيات "كا-52"(التمساح) أثناء أدائها المهمات القتالية في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وفي الفيديو تبدو الطائرات المروحية التي يطلق عليها "التمساح" بينما يتم تحميلها بالذخيرة، ثم عرض لإقلاع عدة طائرات، ومقطع آخر لإطلاق الصواريخ، فيما يحكي أحد طياري هذه المروحيات عن سبب خوف الجيش الأوكراني من هذه "التماسيح" الروسية.
Advertisement

يقول الطيار: "إن الجيش الأوكراني يسرع بترك مواقعه بمجرد أن يسمع أزيز هذه الطائرات، وعلى الرغم من الحيل المختلفة التي يبتكرها العدو للتخفي، إلا أن جهودهم تذهب سدى، حيث دائما ما تكتشفهم طائرات (كا-52)، لهذا أصبح صوتها وحده يبث الرعب في قلوبهم".

وتابع الطيار بأن التكتيكات لا تتغير، نفس طرق الاختفاء، والسرعة، ثم التدمير السريع للأهداف، مشيرا إلى أن طاقم المروحيات "قام بتدمير جميع الأهداف التي تم تكليفه بها، حيث أن كل طلعة جوية تختلف عن نظيراتها، ولا توجد طلعات متطابقة. ودائما هناك أهداف مثيرة، ومناورات للعدو".

وقال الطيار عن طلعته الأخيرة: "في الطلعة الأخيرة، دمرنا نقطة تمركز أنشأها العدو خلال الليل، ظنا منهم أننا لن نراها، إلا أننا تمكنا من كشفها وتدميرها. وعندما يسمع الجيش الأوكراني أزيز التماسيح، يهم بالهرب على الفور".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:30 | 2022-09-02
08:00 | 2022-09-02
07:30 | 2022-09-02
07:00 | 2022-09-02
06:00 | 2022-09-02
05:30 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website