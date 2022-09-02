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عربي-دولي

صهره يكشف الكثير.. هذا ما يفكر به ترامب

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:30
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قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ومساعده السابق، الجمعة، إن ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2024.

وأضاف كوشنر في تصريحات لشبكة سكاي نيوز: "من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد".
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ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، رد كوشنر قائلا: "لا يمكن لأحد التحدث باسمه".

وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، قال: "مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة".

وجاريد كوشنر زوج إيفانكا ترامب كان أقرب مستشاري ترامب، وبعد نهاية الفترة الرئاسية لترامب انتقل مع زوجته إيفانكا ترامب للعيش في فلوريدا.
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