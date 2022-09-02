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عربي-دولي

أفغانستان.. مقتل رجل دين مؤيد لطالبان في انفجار بمسجد

Lebanon 24
02-09-2022 | 07:30
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أفادت عدة وسائل إعلام محلية أن انفجاراً وقع في مسجد بمدينة هرات غرب أفغانستان، الجمعة، أسفر عن سقوط ضحايا، بينهم رجل دين مؤيد لحركة طالبان الحاكمة.

ونقلت شبكة "طلوع نيوز" عن مصادر محلية قولها إن إمام المسجد، مجيب الرحمن الأنصاري، قتل في الانفجار.
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وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنها جثث ملطخة بالدماء متناثرة في محيط المسجد، بحسب "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم شرطة هرات، محمود رسولي، إن "مجيب الرحمن الأنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم نحو المسجد"، بحسب رويترز.
 
ولم يذكر رسولي عدد الضحايا الذين سقطوا في الانفجار، في وقتٍ قال مسؤول أفغاني إن ما لا يقل عن 18 شخصا قتلوا وأصيب 21 في انفجار هرات.
 
وأضاف المسؤول بمركز الإسعاف بهرات، محمد داود محمدي، لوكالة أسوشيتد برس إن سيارات الإسعاف نقلت 18 قتيلا و21 جريحا إلى مستشفيات المدينة.

وكان الأنصاري رجل دين مؤثر مؤيد لطالبان معروفا بخطبه النارية. ففي تموز، خلال تجمع ديني في العاصمة كابل، دعا إلى الأنصاري لقطع رؤوس أولئك الذين يرتكبون "أصغر عمل ضد حكومتنا الإسلامية".

وأعرب المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة عن "تعازيه الحارة" في مقتل الأنصاري وقال إن مهاجميه سيعاقبون.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها - حتى الآن - عن الانفجار.
 
 
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