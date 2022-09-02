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إقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يتفقون على وضع سقف لسعر النفط والغاز من روسيا
Lebanon 24
02-09-2022
|
09:31
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كشف وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، أن وزراء المالية في مجموعة السبع قرروا بالإجماع تحديد سقف لأسعار إمدادات النفط والغاز من روسيا.
وجاء في بيان عن الوزير الياباني: "اتفق وزراء مالية مجموعة السبع على وضع سقف لسعر النفط الروسي خلال مؤتمر عبر الفيديو اليوم".
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بالإضافة إلى ذلك، أكدت وزارات المالية في دول مجموعة السبع عزمها حظر النقل البحري للنفط والمنتجات النفطية الروسية ما لم يتم شراؤها بسعر محدود.
وأكدت دول مجموعة السبع أيضا أنها، بالإضافة إلى القيود المفروضة على النفط، ستطور آليات من شأنها أن تسمح للدول الضعيفة بالحفاظ على الوصول إلى أسواق الطاقة، بما في ذلك من روسيا.
(روسيا اليوم)
إقتصاد
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