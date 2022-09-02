قتلى وجرحى وصور مروعة... قطار اصطدم بحافلة ركاب في مصر

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لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 في تصادم قطار مع حافلة ركاب في محافظة الشرقية شمال مصر.وكشف مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهم شقيقان وغالبيتهم يقيمون في منطقة أبو دهشان في فاقوس، بعد أن كانوا في طريقهم للمصيف في مدينة الإسماعيلية.كما كشفت التحريات أن قائد الحافلة حاول عبور شريط السكك الحديدية، فاصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس وأطاح بالحافلة لمسافة طويلة.فيما دفعت السلطات بسيارات الإسعاف لموقع الحادث حيث جرى نقل الجثث والمصابين لمستشفى فاقوس العام بينما قامت الإدارة العامة للمرور في الشرقية برفع حطام السيارة، وإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى.