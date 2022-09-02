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روسيا تُسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و"ميغ-29"

Lebanon 24
02-09-2022 | 11:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و"ميغ-29" تم تحويلهما ليتمكنا من استخدام صواريخ "HARM" الأميركية المضادة للمواقع العسكرية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، إلى أنّ القوات الجوية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية أنزلت خسائر فادحة في وحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية.
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(العربية)
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