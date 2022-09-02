إيران تحتجز قاربين أميركيين مسيرين لفترة وجيزة في البحر الأحمر

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قال التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، إن البحرية الإيرانية احتجزت قاربين مسيرين أميركيين في البحر الأحمر، قبل أن تطلقهما في وقت لاحق، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.وقالت وكالة رويترز إن التلفزيون الإيراني ذكر أن "الفرقاطة (البحرية الإيرانية) جماران احتجزت القاربين يوم الخميس لمنع وقوع أي حادث محتمل، بعدما وجهت تحذيرات للأسطول الأميركي"، وأضاف أنه "بعد تأمين الممرات الملاحية الدولية، تم إطلاقهما في منطقة آمنة".وأظهرت لقطات فيديو قيام أكثر من 12 من عناصر البحرية الإيرانية بإعادة إنزال القاربين للمياه، وفقا لرويترز.بدورها ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن متحدثا باسم الأسطول الخامس الأميركي ومقره في الشرق الأوسط اعترف بحصول الحادث يوم الجمعة لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وأعلنت البحرية الأميركية، الثلاثاء، الماضي أنها أحبطت محاولة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للاستيلاء على قارب مسير يشغله الأسطول الخامس الأميركي في الخليج. وقالت إيران إن القارب كانت يشكل خطرا على حركة الملاحة.وتعمل إيران على تعزيز وجودها في البحر الأحمر، بالقرب من ساحل اليمن، حيث تدعم طهران الحوثيين. وبدأت الجمهورية الإسلامية قبل أكثر من عشر سنوات نشر قطع بحرية بالمنطقة لحماية ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية من القرصنة.وتحذر إيران الولايات المتحدة مرارا بشأن أنشطتها العسكرية في الخليج، وتقول إن بحرية الحرس الثوري تعزز دورياتها بهدف تأمين حركة السفن الإيرانية ومكافحة تهريب الوقود.