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السودان.. 7 قتلى في اشتباكات الروصيرص

Lebanon 24
02-09-2022 | 15:00
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أعلنت السلطات المحلية في إقليم النيل الأزرق في السودان أن سبعة أشخاص قتلوا في الأحداث التي شهدتها مدينة الروصيرص أمس.

وحسب بيان أصدرته لجنة أمن الإقليم عقب أحداث قنيص ومجمع طيبة في الروصيرص، فإن 23 شخصا أصيبوا بجروح.
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وقال البيان إن اللجنة عقدت اجتماعا طارئا في أمانة الحكومة قضى بعودة حظر التجوال من الثامنة مساء ومنع التجمعات الا للضرورة وتشكيل لجنة تحقيق.
 
وأضاف البيان أن الاشتباكات تجددت في مدينة أم درفا (المدينة ٧) جنوب الروصيرص صباح اليوم، وخلفت ضحايا وإصابات، قائلا إن "القوات المسلحة تدخلت والوضع الآن مستقر في المدينة".

وأشار البيان إلى أن "أسباب اندلاع الأحداث لم تعرف بعد".
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