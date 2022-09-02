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عربي-دولي

واشنطن.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول مستندات ترامب

Lebanon 24
02-09-2022 | 16:55
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أعلنت وزارة العدل الأميركية اليوم الجمعة عن ضبط عدد من الملفات الفارغة التي تحمل علامات مشفرة في منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

وأوضح بيان الوزارة أن عمليات البحث التي أجراها مكتب التحقيق الفدرالي في منزل ترامب أسفرت عن ضبط 43 ملفا فارغا تحتوي على علامات مشفرة و28 ملفا فارغا آخر مروسة بملاحظات موجهة إلى السكرتير العسكري.
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يذكر أن عمليات البحث في مكتب ترامب في منتجع مار ألاغو خلال شهر أغسطس أسفرت عن ضبط 33 صندوقا تحتوي على مستندات سرية كانت مخفاة في مختلف أرجاء المنزل بين الصحف والمجلات والمقتنيات الشخصية الأخرى.

وأضافت وزارة العدل أنها فتحت تحقيقا جنائيا بهذا الخصوص لعدم قانونية وجود ملفات سرية من هذا النوع في منتجع مار ألاغو، وبيت أنه خلال الأشهر الماضية كان هنالك العديد من المحاولات لعرقلة التحقيق.

وأضافت الوزارة أن التحقيقات لم تكشف حتى اللحظة سبب إفراغ الملفات ومصير المستندات التي كانت تحتوي عليها.
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