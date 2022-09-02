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عربي-دولي

ريابكوف: استخدام السلاح النووي لمنع تهديدنا جزء من عقيدة الجيش

Lebanon 24
02-09-2022 | 17:31
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الجمعة، بأنه يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية إذا كان وجودها مهددا، وهذا موجود في العقيدة العسكرية الروسية.
وقال ريابكوف: "اسمحوا لي أن أذكركم بأن العقيدة العسكرية الروسية، وكذلك وثيقة مثل "أساسيات سياسة الدولة في مجال الردع النووي" حدّدتا بشكل شامل جميع السيناريوهات التي يمكننا فيها نظريا استخدام الأسلحة النووية، مثل سيناريوهات العدوان هذه على روسيا وحلفائها باستخدام أسلحة الدمار الشامل أو العدوان باستخدام الأسلحة التقليدية، عندما يكون وجود الدولة نفسها في خطر".
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كما أضاف أن "روسيا ودولا أخرى أعربت عن قلقها إزاء انتشار الأسلحة النووية، كذلك، وعن مخاوفها من نقلها من قبل الولايات المتحدة إلى خارج أوروبا، وهو الشيء الذي يحدث منذ عقود".
وتابع: "ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو إلى اتباع نهج مختلف، والاسترشاد بالمسؤولية في هذا المجال، كما تفعل روسيا".
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