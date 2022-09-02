التعاون الإسلامي تُدين التفجير الدموي بمسجد إقليم "هرات" الأفغاني

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دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة «الانفجار الدموي» الذي وقع، اليوم الجمعة، في مسجد (جوزارجاه) بمدينة (هرات) غربي أفغانستان.وأعربت الأمانة العامة للمنظمة في بيان عن أسفها الشديد للتفجير مشيرة إلى أنه على الرغم من أن البيئة الأمنية قد تحسنت بشكل واضح في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة إلا أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ من أن استمرار الهجمات والتفجيرات المتفرقة في عدد من مناطق البلاد ما يقوض الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي للشعب الأفغاني.وجدّدت المنظمة تضامنها الراسخ مع أفغانستان وشعبها الذي طالت معاناته، متقدّمة بأحرّ التعازي لأسر الضحايا، ومعربة عن تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.