Advertisement

عربي-دولي

التعاون الإسلامي تُدين التفجير الدموي بمسجد إقليم "هرات" الأفغاني

Lebanon 24
02-09-2022 | 17:39
A-
A+
Doc-P-986899-637977625035422632.jpeg
Doc-P-986899-637977625035422632.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة «الانفجار الدموي» الذي وقع، اليوم الجمعة، في مسجد (جوزارجاه) بمدينة (هرات) غربي أفغانستان.
وأعربت الأمانة العامة للمنظمة في بيان عن أسفها الشديد للتفجير مشيرة إلى أنه على الرغم من أن البيئة الأمنية قد تحسنت بشكل واضح في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة إلا أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ من أن استمرار الهجمات والتفجيرات المتفرقة في عدد من مناطق البلاد ما يقوض الاستقرار والأمن والسلام الاجتماعي للشعب الأفغاني.
Advertisement
وجدّدت المنظمة تضامنها الراسخ مع أفغانستان وشعبها الذي طالت معاناته، متقدّمة بأحرّ التعازي لأسر الضحايا، ومعربة عن تمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2022-09-02
23:11 | 2022-09-02
21:47 | 2022-09-02
21:00 | 2022-09-02
20:30 | 2022-09-02
17:52 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website