ليز تراس على أعتاب السلطة في ختام حملة المحافظين في بريطانيا

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بعد صيف من الحملات الانتخابية وشبه الفراغ في السلطة وسط أزمة غلاء معيشة في المملكة المتحدة، انتهى السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية الجمعة بينما تبدو ليز تراس الأوفر حظا في مواجهة ريشي سوناك.ولم تؤد التجمعات واستطلاعات الرأي سوى إلى تأكيد الفارق الكبير بين وزيرة الخارجية (47 عامًا) ووزير المال السابق (42 عاما) داخل حزب المحافظين الذي سيصوت أعضاؤه بالبريد أو عبر الإنترنت.وستعلن النتيجة ظهر الإثنين وما لم تحدث مفاجأة ستصبح ليز تراس رابع رئيس للحكومة منذ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وثالث سيدة تشغل هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.وستتولى المنصب خلفا لبوريس جونسون الذي أجبر على الاستقالة في أوائل تموز الماضي بسبب سلسلة من الفضائح. وينتظر البريطانيون ذلك بفارغ الصبر لمعالجة سريعة لارتفاع معاليم الكهرباء التي تخنق المنازل والمدارس والمستشفيات والشركات، مما يؤدي إلى نزاعات اجتماعية غير مسبوقة منذ سنوات تاتشر (1979 - 1990).